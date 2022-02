Sucevenii s-au descurcat foarte bine, din nou, la nationalele de ergometru

Canotorii de la CSM Suceava au avut o comportare remarcabila la Cupa Romaniei la ergometru, obtinand cinci medalii de aur, doua de argint si una de bronz.Pe prima treapta a podiumului de premiere au urcat sportivii Marian Guia, in proba de simplu a juniorilor I, Andrei Ciornei, Antonel Avacaritei, Bogdan Murariu si Cosmin Plesescu, in proba de patru a juniorilor I, Gabi Tivodariu, la simplu - juniori II, Constantin Tricolici si Iustin Iacob, in proba de dublu a juniorilor II, si Sebastian ... citeste toata stirea