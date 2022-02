Sucevenii s-au remarcat la Concursul National de Sala "Memorial Dorin Melinte"

Una dintre competitiile importante de la inceputul fiecarui an, care are si un rol de verificare a potentialului sportiv dupa pauza de iarna, este Concursul National de Sala "Memorial Dorin Melinte" de la Bacau. Si in acest an, atletii suceveni s-au numarat printre protagonisti clasandu-se pe podiumurile de premiere la toate categoriile de varsta.Astfel, la concursul de la Bacau, Stefania Horodnic s-a clasat pe locul 1 la 400m si locul 3 la 800m. Valentin Ferariu s-a clasat pe locul 1 la ... citeste toata stirea