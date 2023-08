Recent, pe plaja Reina din Constanta s-a desfasurat prima editie a Campionatului National de Canotaj pe mare, la festivitatea de premiere asistand si Elisabeta Lipa, presedinta Agentiei Nationale pentru Sport. Canotorii de la CSM Suceava n-au fost in vacanta pe Litoral, intorcandu-se acasa cu trei medalii. Denisa Ailincai si Iulica Maria Ursu au devenit campioane nationale in proba de dublu senioare. De asemenea, Denisa Ailincai a cucerit aurul si in proba de dublu mixt pentru ... citeste toata stirea