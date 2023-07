Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), Mihai Covaliu, a declarat, pe Aeroportul Henri Coanda, ca locul 15 in clasamentul pe natiuni obtinut de Romania la Jocurile Europene de la Cracovia - Malopolska ii da speranta si incredere in perspectiva Jocurilor Olimpice de la Paris, din 2024."Sunt rezultate foarte bune la Jocurile Europene, rezultate la care ne asteptam. Chiar au venit cateva medalii in plus, daca putem spune asa. Dar totul pe un fond de pregatire, de disciplina, de ... citeste toata stirea