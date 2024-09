Sumedenie de goluri inscrise de tinerii suceveni

Juniorul Suceava a inscris nu mai putin de 32 de goluri in cele doua meciuri disputate pe stadionul din Itcani, in fata celor de la Didi Iasi, in etapa a IV-a a Campionatului National de Juniori Republicani. S-a terminat 15-0 la Under 19 si 17-0 la Under 17, cu David Ciuraru (5 goluri), respectiv Bogdan Chiriac (9 goluri) in postura de principali marcatori.O victorie remarcabila, a treia in primele patru runde, a obtinut si LPS Suceava U17, grupa antrenata de Ovidiu Murariu castigand pe teren ... citește toată știrea