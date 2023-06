O tamponare intre un tren si un autoturism s-a produs, joi dupa amiaza, in Halta Bivolaria din orasul Vicovu de Sus.Potrivit cercetarilor, joi dupa amiaza in jurul orei 16:45 pe raza localitatii Bivolaria, in halta Bivolaria din orasul Vicovu de Sus, a avut loc o tamponare intre un tren si un autoturism, fara a exista victime omenesti./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ ... citeste toata stirea