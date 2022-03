Tenismenii de la ACS "Nada Florilor" din Falticeni, pe podium

Baza sportiva Elite Tenis Club Pantelimon din Bucuresti a gazduit, in perioada 26-27 martie, cel mai asteptat eveniment al perioadei care incununeaza competitiile ultimei stagiuni indoor, Turneul Campionilor Tenis 10 M.P.G., "Winter Series Little Stars - Campionii de iarna", competitie ajunsa la o opta editie. Accesul la turneu a fost posibil doar pentru jucatorii din toata tara carora le apare afisat online cel putin un titlu de campion castigat in intervalul cuprins intre 6-7 noiembrie 2021 ... citeste toata stirea