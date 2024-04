Tinerii suceveni de la Clubul "He Pai" Suceava au castigat un numar impresionant de medalii

> Sportivii s-au intrecut in probele de Thao Quyen, Thao Quyen sincron si Song LuyenIn perioada 23-24 martie, la Sala Polivalenta "Elisabeta Lipa", din Botosani, a avut loc Campionatul National de Qwan Ki Do pentru copii (7-12 ani) si juniori (13-15 ani), asa dupa cum v-am informat intr-o editie precedenta.Organizat de Federatia Romana de Arte Martiale - Departamentul Qwan Ki Do, evenimentul, desfasurat sub egida Agentiei Nationale pentru Sport, a implicat eforturile Asociatiei Judetene de ... citește toată știrea