Trei jucatori de la CSU din Suceava, convocati la nationala Romaniei

Echipa nationala de handbal masculin a Romaniei are programata o actiune in zilele de 6 si 7 noiembrie, cu participarea jucatorilor din campionatul intern. Printre cei 20 de handbalisti convocati pentru mini stagiul din Capitala se afla si trei jucatori de la Clubul Sportiv Universitar din Suceava: portarul Darius Makaria (29 de ani), interul stanga Alex Dascalu (25 de ani) si foarte tanarul si talentatul coordonator de joc Daniel Stanciuc, in varsta de doar 18 ani. Timp de doua zile, ... citeste toata stirea