Trei medalii pentru sportivele de la CSM Suceava - CSM Raraul Campulung Moldovenesc

La finele saptamanii trecute, la Craiova, s-au desfasurat Campionatele Nationale de Atletism pentru seniori si tineret. Sportivele de la CSM Suceava - CSM Raraul Campulung Moldovenesc au avut din nou o comportare de exceptie reusind sa urce pe podiumul de premiere.Talida Sfarghiu si Madalina Sirbu au ocupat primele doua pozitii in finala probei de 1.500 de metri, in timp ce Antonia Bodnariuc a obtinut medalia de argint in proba de 800 de ... citeste toata stirea