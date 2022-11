Trei puncte, tinta pentru CSU din Suceava

> In cadrul etapei a XII-a, formatia suceveana va primi vizita ultimei clasate, CSM OradeaRunda a XII-a a Ligii Zimbrilor programeaza pentru CSU din Suceava meciul cu CSM Oradea. Gazdele sunt favorite la acest joc, echipa bihoreana neavand niciun punct pana in acest moment."In pofida indisponibilitatilor pe care le avem, ne-am pregatit bine pentru acest meci. Nu exista pentru noi alta varianta decat cea a victoriei si vom lupta pentru asta.Au mai revenit in programul de antrenament ... citeste toata stirea