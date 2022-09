Turneu feminin la tenis de camp

Sambata, 17 septembrie, in Sala de sport "Gabriel Udisteanu" din Falticeni, s-a desfasurat "Turneul mamicilor" la tenis de camp, o competitie organizata din initiativa mamelor care au copiii inscrisi la Sectia de tenis de camp a Clubului "Nada Florilor" din Falticeni. Ideea acestui turneu a fost lansata in anul 2021 de una dintre aceste mame si a prins foarte repede, competitia ajungand in aceasta toamna la editia a treia.Meciurile s-au desfasurat in sistem fiecare cu fiecare, pe doua grupe ... citeste toata stirea