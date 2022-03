La finele acestei saptamani, sala de sport din Hantesti, va gazdui finala celei de-a saptea editii a turneului de sala de iarna, organizat de AJF Suceava. Cele opt formatii calificate la ultima faza a competitiei au fost impartite in doua grupe.Din grupa A fac parte echipele Victoria Vatra Moldovitei, Academica Galanesti, Bucovina Darmanesti si Viitorul Liteni, in timp ce in ... citeste toata stirea