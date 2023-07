> In data de 4 septembrie sunt programate prezentarea echipelor si traseul prolog, pentru ca, a doua zi, startul primei etape a competitiei, cu plecare spre Piatra Neamt, sa fie dat din centrul SuceveiIn perioada 4-10 septembrie a.c. se desfasoara Turul Ciclist al Romaniei.In acest context, primarul Ion Lungu ne-a transmis: "Avem onoarea ca Turul Ciclist al Romaniei sa debuteze la Suceava in acest an. In data de 4 septembrie vor avea loc ... citeste toata stirea