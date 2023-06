CSU din Suceava a reusit al doilea transfer pentru sezonul competitional 2023-2024 dupa cel al portarului Merla. Eduard Iordachi de la HC Buzau va face parte din formatia suceveana de Liga Nationala.Jucator de mana stanga, Eduard este originar din Iasi si are 23 de ani. In sezonul precedent a fost legitimat la vicecampioana Minaur Baia Mare, iar in iarna a fost imprumutat la HC Buzau. Inainte, a mai jucat pentru CSM Bacau, acolo unde a ajuns cand era junior III. Eduard Iordachi a fost convocat ... citeste toata stirea