Un nou circuit national de tenis cu David Arcip de doua ori pe podium

Ferry Lechner, David si LucasMunicipiul Bistrita Nasaud a gazduit, in perioada 29 ianuarie - 3 februarie, primul turneu din calendarul Circuitulului National U12 al Federatiei Romane de Tenis - Cupa RCB Electro 97. Cei mai buni 64 jucatori de tenis U12 ani din tara - campioni nationali, vicecampioni nationali si jucatorii din lotul national s-au intrecut pe terenurile Asociatiei Club Sportiv Grand Slam Tennis Club Bistrita, atat in proba de simplu, cat si in cea de dublu, feminin si masculin. ... citeste toata stirea