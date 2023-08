Comisia Judeteana de Arbitri Suceava anunta inceperea unui nou curs pentru formarea arbitrilor de fotbal."Daca esti in cautarea unei aventuri in lumea fotbalului si vrei sa faci parte din joc intr-un mod diferit si captivant, acest curs este pentru tine! Indiferent daca esti baiat sau fata, cu varsta minima de 14 ani, apt/a de efort fizic, acest curs iti ofera sansa de a invata abilitati valoroase in arbitrajul de fotbal si de a face parte dintr-o comunitate entuziasta" se arata in anuntul ... citeste toata stirea