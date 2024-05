Un nou succes al Clubului "Kim Long Dao" din Falticeni

In perioada 26 - 28 aprilie 2024, Clubul "Kim Long Dao" din Falticeni a facut o impresie de neuitat la Campionatul European de Qwan Ki Do, desfasurat in Franta, aducand acasa doua medalii: una de argint si una de bronz. Delegatia clubului, compusa din sapte sportivi talentati, a demonstrat nu doar abilitati remarcabile, ci si determinare si curaj intr-o competitie internationala.Una dintre vedetele competitiei a fost Stefan Apopii, un sportiv din Falticeni, care s-a impus cu eleganta si ... citește toată știrea