Universitarii suceveni sunt in fata a doua examene cu profesorul Misa Rohozneanu de la Poli Timisoara

In decurs de doar trei zile, echipa de handbal masculin CSU Suceava va avea doua intalniri cu Poli Timisoara. Prima va avea loc azi, in Banat, de la ora 18:00, si va conta pentru etapa a XVII-a a Ligii Zimbrilor. Cea de-a doua se va desfasura peste doar doua zile, duminica, in cadrul Cupei Romaniei.De reamintit faptul ca echipa timisoreana este pregatita de profesorul sucevean Mihai Rohozneanu. In tur, elevii antrenorului Bogdan Soldanescu s-au impus la un gol diferenta dupa o aruncare de