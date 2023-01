Valentin Hagiu, ultima achizitie a Forestei Suceava

Dupa intoarcerea atacantului Robert Martin, oficializata pe finalul anului trecut, oficialii Forestei anunta revenirea la Suceava a mijlocasului ofensiv Valentin Hagiu, care a mai evoluat pe Areni in urma cu trei sezoane. Jucatorul in varsta de 21 de ani a fost format de Sporting Juniorul Vaslui, iar din vara a jucat pentru nou promovata in esalonul al treilea Rapid Brodoc. Hagiu a avut o prima parte a campionatului cu prestatii consistente, izbutind sa marcheze sapte goluri.Antrenorul Dorin ... citeste toata stirea