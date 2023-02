Veste trista pentru iubitorii handbalului sucevean

> Fostul echipier al CSU Suceava, Cemal Kutahya, a fost gasit mort impreuna cu intreaga sa familieVeste trista pentru iubitorii handbalului sucevean: a fost gasit trupul neinsufletit al fostului jucator al CSU din Suceava, Cemal Kutahya. Acesta a fost prins sub daramaturi dupa cutremurul care a avut loc in urma cu o saptamana in Turcia. Potrivit impresarului sau, au fost gasite si trupurile baietelului si sotiei lui Cemal, care era insarcinata in 5 luni.Decesul ... citeste toata stirea