Veteranul Razvan Gavriloaia, cel mai bun marcator al CSU din Suceava

La cei 39 de ani ai sai, suceveanul Razvan Gavriloaia continua sa evolueze la cel mai inalt nivel in Liga Zimbrilor, fiind un exemplu de urmat de mai tinerii sai coechipieri sau adversari. Extrema dreapta a celor de la Clubul Sportiv Universitar a facut un sezon foarte bun pana acum, aratand ca are resurse nebanuite. Poate in mod surprinzator, Razvan Gavriloaia este cel mai bun marcator al echipei sucevene in acest sezon al Ligii Nationale de handbal masculin.Alaturi de el se afla proaspatul ... citeste toata stirea