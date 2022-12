Veteranul Razvan Gavriloaia, cel mai bun marcator al CSU din Suceava in prima parte a acestui sezon competitional

Prima parte a sezonului competitional 2022-2023 in Liga Zimbrilor s-a incheiat. Dupa 15 etape, CSU din Suceava se afla pe locul 9 in clasament, cu 17 puncte. Daca mai mentionam faptul ca elevii antrenorilor Petru Ghervan, Bogdan Soldanescu si Iulian Andrei au pierdut trei partide in deplasare, la doar un singur gol diferenta, atunci putem considera ca parcursul a fost bun. Nu trebuie de omis faptul ca gruparea bucovineana are al doilea atac din primul esalon valoric al handbalului masculin ... citeste toata stirea