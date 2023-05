> Sambata, de la ora 17:30, sucevenii vor primi, pe teren propriu, vizita echipei HC BuzauUltima etapa din campionatul Ligii Nationale de handbal masculin este una cu mare emotie pentru echipa CSU din Suceava. Pentru formatia gazda victoria este esentiala in evitarea unui baraj de promovare sau mentinere in primul esalon valoric."Stim cu ce ne luptam, am urmarit echipa din Buzau la ultimele meciuri de campionat si am pregatit surprize. Stim ca linia lor de 9 metri este redutabila si vrem sa ... citeste toata stirea