Victorie a echipei LPS Suceava in disputa cu CSM Constanta

Echipa de juniori U20 a Liceului cu Program Sportiv Suceava a reusit, la sfarsitul saptamanii trecute, un succes extrem de important pe stadionul "Unirea", in fata gruparii CSM Constanta, club care, anul trecut, a fost campion la U20 si a obtinut locul trei la categoria U18, chiar in fata sucevenilor.Dupa un meci echilibrat, gazdele s-au impus cu 18-12, prin cele doua eseuri inscrise de Ioan Onea, completate de loviturile de picior ale lui Matei Bivol.LPS Suceava are un inceput de an bun,