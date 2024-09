Victorie cu mari emotii pentru Romania in fata Lituaniei

Nationala de fotbal a Romaniei a invins cu emotii selectionata Lituaniei, cu scorul de 3-1 (1-1), pe Stadionul Steaua din Bucuresti, in Grupa C2 a Ligii Natiunilor.Victoria s-a conturat tarziu, golurile tricolorilor fiind reusite de Valentin Mihaila (4), Razvan Marin (87 - penalti) si Alexandru Mitrita (90+2), in timp ce pentru oaspeti a punctat Armandas Kucys (34).In ciuda deschiderii rapide de scor, Romania a facut un joc modest, fiind dominata in prima repriza de o echipa solida, care a ... citește toată știrea