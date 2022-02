Victorie de moral pentru echipa CSS "Nicu Gane" Falticeni

In prima runda a anului CSS "Nicu Gane" Falticeni a inceput campionatul cu o remiza, scor 5-5, obtinuta pe terenul celor de la Ceahlaul Piatra Neamt, in cadrul etapei a III-a a Ligii Elitelor la futsal pentru juniorii sub 19 ani.Echipa antrenata de Marcel Irimie a condus in permanenta pe tabela, gratie golurilor marcate de Simiras (3), Botan si Pintilie, dar s-a vazut egalata in secundele de final ale jocului dintr-o lovitura de pedeapsa.CSS "Nicu Gane": ... citeste toata stirea