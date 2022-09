Victorie fara dubii pentru Foresta Suceava in meciul cu Csikszerda II

> In etapa a II-a a Seriei I, Foresta Suceava - Csikszereda II 4-0Pe un teren impecabil si pe o vreme numai buna pentru fotbal, la finele saptamanii trecute, pe stadionul "Areni", fata in fata, in cadrul etapei a II-a a Seriei I a Ligii a III-a, s-au aflat Foresta Suceava si Csikszereda II (Miercurea Ciuc). Asa cum era de asteptat, gruparea pregatita de Dorin Goian si-a valorificat plusul de experienta in fata unei echipe de pusti.Chiar daca la sfarsitul celor 90 de minute de joc scorul a ... citeste toata stirea