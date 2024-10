Victorie frumoasa pentru Romania in Cipru

Nationala de fotbal a Romaniei a invins echipa Ciprului cu scorul de 3-0 (3-0), sambata seara, pe AEK Arena din Larnaca, in Grupa a 2-a din Liga C a Ligii Natiunilor.Romania a transat soarta meciului din prima repriza, prin golurile marcate de Dennis Man (16), Razvan Marin (25 - penalti) si Radu Dragusin (36).Prima ocazie a tricolorilor a venit la sutul lui Stanciu (12), din marginea careului, retinut in doi timpi de Mall. Echipa antrenata de Mircea Lucescu a deschis scorul prin Man (16), ... citește toată știrea