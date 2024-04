Victorii pe linie pentru echipa CSU Suceava

Formatia de juniori I a Clubului Sportiv Universitar Suceava isi continua parcursul excelent din Campionatul National. In etapa a III-a a Grupei Valoare 1, talentatii handbalisti pregatiti de Vasile Boca s-au impus cu scorul de 33-26 (15-14) pe terenul echipei CSM Bucuresti.Universitarii conduc in clasament cu 14 puncte, fiind urmati in ierarhie de Dinamo Bucuresti (10 puncte), CSM Bucuresti (9 puncte), CSM Constanta (5 puncte), LPS Vaslui (4 ... citește toată știrea