Victorii pentru toate echipele LPS Suceava

Handbalistele de la LPS Suceava au obtinut victorii pe linie in meciurile disputate weekendul trecut in campionatul national.Grupa de junioare III, antrenata de Florin Ciubotariu a urcat pe primul loc in clasamentul Seriei A, dupa ce a castigat pe teren propriu, in fata celor de la LPS Iasi, cu scorul de 31-21 (15-11), la finalul unui meci in care Ilinca Lahman (8 goluri) si Alexia Petruneac (7) au fost principalele marcatoare din tabara suceveana.Echipa de junioare II, pregatita de Florin ... citește toată știrea