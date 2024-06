Viitorul Liteni a castigat din nou faza judeteana a Cupei Romaniei

Viitorul Liteni, echipa pregatita de Demis Maranda si Catalin Holca, a castigat pentru al treilea an consecutiv faza judeteana a Cupei Romaniei, dupa ce s-a impus la finele saptamanii trecute, pe stadionul "Areni", in fata celor de la Juniorul Salcea, la loviturile de departajare, cu scorul general de 6-5, dupa 2-2 in timpul regulamentar de joc.Ajunsa sa joace cu trofeul pe masa la doar a doua sa participare, formatia din Salcea a inceput perfect finala de pe "Areni", George Parasca, bine ... citește toată știrea