Viitorul Liteni a pierdut la limita meciul decisiv cu Viitorul Darabani

Viitorul Liteni, castigatoarea trofeului Cupei Romaniei la nivelul judetului Suceava, a fost repartizata in faza regional a competitiei intr-o grupa din care mai fac parte castigatoarele din Botosani si Vaslui.In primul meci al grupei, Viitorul Darabani a trecut cu 5-1 de CSM Vaslui. Pentru a putea conta in lupta pentru primul loc al grupei, Viitorul Liteni avea nevoie de victorie in al doilea joc al grupei cu Viitorul Darabani.Partida s-a disputat, sambata, 9 iulie, la Liteni si s-a ... citeste toata stirea