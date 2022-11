Noul lider al Ligii a IV-a este Viitorul Liteni, echipa care s-a impus, in cadrul etapei a XIV-a, pe terenul Forestei II. Juniorul Suceava a pierdut primul loc dupa remiza inregistrata la Vatra Moldovitei. In fotoliul de lider a urcat Viitorul Liteni, care s-a impus cu scorul de 2-1 pe terenul Forestei II. Viitorul Liteni e talonata in fruntea clasamentului de Somuzul Preutesti, care are acelasi numar de puncte, 33, dar ... citeste toata stirea