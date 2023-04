Viitorul Liteni a realizat scorul etapei a XXIII-a in Liga a IV-a, dupa ce a castigat pe teren propriu, in fata celor de la Sporting Poieni Solca, cu 10-2, prin golurile marcate de Lungu (4), Tomescu (2), Rusu, Bigu, Maftei si Bumbac.In alte doua meciuri ale rundei, Academica Galanesti a castigat la Fratautii Vechi, cu un spectaculos 4-3, prin reusitele semnate de L. Coroama (2), Ov. Rusu si Pitic, in timp ce Rarau Campulung a trecut, acasa, de Siretul Dolhasca, cu scorul de 2-1, prin ... citeste toata stirea