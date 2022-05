Formatiile Viitorul Liteni si Bucovina Darmanesti s-au calificat in finala fazei judetene a Cupei Romaniei in urma partidelor retur din penultimul act al competitiei, disputate la finele saptamanii trecute.Invinsa la Galanesti, in prima mansa, cu scorul de 2-1, de catre Academica, Viitorul Liteni a reusit sa intoarca soarta calificarii in retur. Formatia antrenata de catre Demis Maranda s-a impus cu 2-0, cu ajutorul ... citeste toata stirea