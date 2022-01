Viteza si adrenalina la Vatra Dornei

Organizata pentru a noua oara in Romania, la Vatra Dornei, etapa a treia din cadrul Cupei Mondiale de sanie pe piste naturale s-a incheiat duminica, 23 ianuarie, cu victorii ale italienilor in doua dintre cele trei probe si a austriacului Thomas Kammerlander, in proba de simplu masculin. Reprezentantii tarii noastre n-au mai reeditat clasarea pe podium, nu am mai avut echipaj in proba de simplu feminin si in proba de dublu, iar in proba de simplu masculin Romania s-a clasat pe ultimul loc.Cei ... citeste toata stirea