Vlad Dascalu, originar din Falticeni, noul campion european la mountain bike in proba cross-country, a venit in Romania pentru a participa in tricoul lui Dina-mo BikeXpert la Campio-natele Nationale de mountain bike XCC (short-track) si XCO (cross-country) de la Paltinis, in zilele de 12 si 14 iulie.Dascalu, locul 7 la JO de la Tokyo, se pregateste pentru o noua participare olimpica, la Paris 2024 si a fost primit de presedintele COSR, Mihai Covaliu, la Casa Olimpica."A fost foarte frumos ... citeste toata stirea