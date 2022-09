Ziua Mondiala Park(ing) Day for Fitness este marcata la Cetatea de Scaun a Sucevei

> Asociatia Judeteana Sportul pentru Toti Suceava organizeaza principalul eveniment al proiectuluiPark(ing) Day for Fitness este un concept de eveniment de doua zile care se bazeaza pe Ziua mondiala Park(ing) inventata de Rebar Studio din San Francisco. Acum aceasta are loc in intreaga lume in fiecare a treia vineri din septembrie.Pentru tara noastra, evenimentul principal - Flagship event - va avea loc pe 16 septembrie la Suceava pe platoul Cetatii de Scaun, intre orele 13-18, si pe 17 ... citeste toata stirea