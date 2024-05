Un antrenor cu nume îl atacă dur pe Dan Șucu, care ar fi sfătuit de Lucescu: A zis Gigi venim, și a făcut un punct. E indus în eroare de unul care se plimbă în toate vestiarele

Ionuţ Chirilă e sigur că patronul Rapidului a primit sfaturi eronate de la Mircea Lucescu, și crede că aducerea lui Neil Lennon este o mare greșeală.

„(Rapid a ales un antrenor străin) O greşeală, după părerea mea! O să spun o poveste şi o să-l parafrazez pe tata, ca să-i spunem şi domnului Şucu, care la un moment dat a strigat: ‘Gigi, venim!’, şi când să vină a făcut un punct în play-off.

Eu am vrut să îi spun nişte lucruri, nu a discutat cu mine, deşi eu sunt un om care a făcut câteva milioane la Rapid şi ar fi trebuit să aibă un dialog.

Eu mi-am oferit disponibilitatea să îi spun nişte lucruri să îl ajut. Pentru că el este pe nişte piste total greşite şi influenţat de antrenori care se plimbă pe la toate echipele, se duc în vestiar pe la Steaua, după vin la Dinamo… după îi spun lui Dan Şucu ce trebuie să facă.

Apropo de Rapid şi de Şucu, echipă la care am lucrat şi am câştigat singurul titlu din istoria echipelor din campionatele de tineret. Un titlu a avut Rapid, cu mine, şi am avut o echipă fantastică. Trebuia să fiu lăsat pe urmă la echipa din Liga 1 pentru că toată generaţia mea… am schimbat generaţia lui Sabău, Rednic, Lupu, Ganea, Barbu şi toţi ceilalţi. Dar este o altă poveste, un alt blocaj din fotbal vis a vis de mine.

Tata într-o pastilă la ora 11, avea 5 minute la radio la ora 11. A spus aşa, apropo de numirea noului antrenor al Rapidului: ‘Anglia vine la Bucureşti, blitz-urile vor străfulgera pe Aeroportul Otopeni. Anglia vine şi îşi face un calcul simplu. Vom centra de 200 de ori în careul românilor, dacă din cele 200 centrări 2 vor fi gol, ne întoarcem la aeroport şi am plecat acasă. Anglia nu ştie să joace jocul pe care ea însăşi l-a inventat. Anglia a dat lumii fotbalul, iar el a fost jucat de Europa şi Pele. Punct’. Apropo de Messi şi Maradona.

Rapid este un stadion cu un temperament sud-american, este o oală care fierbe. Lumea vrea spectacol, lumea vrea ca acea echipă să fie exponentul fotbalului spectacol. Să joace din devieri, din combinaţii. Să aibă trasee de joc, să joace din devieri, din combinaţii. Noi aducem un antrenor nord-irlandez care a lucrat în Scoţia foarte mult timp. Nu ştiu ce îi va da Rapidului, pentru că Rapid este o stare de spirit. Rapid arde pentru fotbal”, a declarat Ionuţ Chirilă pentru as.ro