Patronul Rapidului, Dan Șucu, a recunoscut intenția sa: "Concurez cu Gigi Becali pentru asta!"

În ultima conferință de presă, Dan Șucu a dezvăluit că Rapid este în continuare foarte interesată de serviciile atacantului Louis Munteanu. Acesta și-a terminat împrumutul la Farul Constanța și se va întoarce la Fiorentina.

Fotbalistul este pe lista de transferuri a grupării din Giulești, dar și a rivalilor de la FCSB.

„Ni-l dorim pe Louis Munteanu. (N.r. Sunteți într-o competiție cu rivalii de la FCSB pentru transferul lui Louis Munteanu?) Cum să nu fie o competiție. Este evident o competiție între Rapid și FCSB”, a declarat acționarul majoritar al echipei, Dan Șucu.

Louis Munteanu este dorit de FCSB, dar Gigi Becali nu vrea să dea o sumă prea mare pentru acesta.

„De la 700.000 am urcat la un milion, am spus că poate urc la 1,2 milioane. Ei au cerut 1,5 milioane, am spus că dau maximum 1,2 milioane. Este vorba și despre salariul jucătorului, care este foarte mare. I-a făcut și Fiorentina ofertă. E adevărat că vreau să-l iau, dar trebuie să negociezi. Mai mult de 1,2 milioane nu dau!

Mai are și alte oferte, e un fel de licitație de care nu vreau. Că mai vorbește și cu altcineva... nu știu cu cine, probabil în România. Gică a zis că dacă nu e sumă mare se înscrie și el, Șucu a zis că-l vrea și el.

Întrebați-l pe jucător: vrea în Liga Campionilor sau în Giulești? Rămâne de văzut, pretențiile sunt mari. Și ca salariu cere mult. Iar 1,5 milioane nu dau! Maximum 1,2 milioane, că mai are un an de contract.

Jucătorul să-și vadă interesul, nu ne luăm doar după impresari. Ții cont, negociezi, dar până la urmă o să iau legătura direct cu el: «Bă, ce vrei? Unde vrei să joci?». Până la urmă, să-l ia ei și gata, 1,5 milioane nu dau!”, a spus Becali la ieșirea de la tratative cu impresarii lui Munteanu.

