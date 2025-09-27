Ce se întâmplă cu corpul tău când bei zilnic sucuri carbogazoase

Ce se întâmplă cu corpul tău când bei zilnic sucuri carbogazoase
Suc carbogazos turnat în pahar FOTO Pixabay

Sucul carbogazos, ca orice alt lucru, poate fi consumat cu moderație. Și, deși este destul de cunoscut faptul că sucul nu este cea mai sănătoasă alegere, ce se întâmplă de fapt cu corpul tău atunci când îl bei în fiecare zi?

Probabil ai văzut diverse videoclipuri online care arată cum sucul poate fi folosit pentru a curăța monede, pentru a crea un „vulcan” cu Mentos sau chiar pentru a coroda metal. Din fericire, corpul are mecanisme care îl protejează de băutura dulce și carbogazoasă. Totuși, consumul frecvent poate afecta diferite părți ale organismului.

Iată ce trebuie să știi despre efectele asupra corpului, simptomele consumului excesiv și alternativele posibile.

Posibile efecte asupra sănătății

Poate afecta sănătatea orală

Consumul de suc este asociat cu carii, eroziunea smalțului și pierderea dinților. „Orice este foarte acid și bogat în zahăr poate provoca cariile dentare,” spune medicul stomatolog Scott Cardall. „Sucul este destul de acid și de obicei conține cantități mari de zahăr, care este transformat în acid lactic de placa bacteriană și de microbii din gură, începând să atace dinții.”

De asemenea, sucul poate influența igiena orală prin scăderea producției de salivă și prin iritarea gingiilor. „Saliva neutralizează acidul și spală bacteriile și resturile alimentare. Însă, consumul de suc poate reduce cantitatea de salivă, făcând mai greu de combătut bacteriile dăunătoare,” spune medicul stomatolog Ankit Patel. „Zahărul și acidul pot inflama gingiile, provocând umflături, sângerări și chiar retragerea acestora.”

Poate cauza iritații gastrice

Deși sucul nu dăunează direct mucoasei stomacului, fiind foarte carbogazos, poate irita persoanele cu probleme digestive precum gastrită, ulcer sau reflux gastric. „Acidul carbonic poate agrava simptomele și disconfortul,” explică asistenta medicală Nancy Mitchell.

Poate crește glicemia și riscul de rezistență la insulină

O doză de 355 ml de cola are aproximativ 37 g de zahăr adăugat. Se recomandă maximum 25 g de zahăr pe zi pentru femei și 36 g pentru bărbați.

„Zahărul din suc se absoarbe rapid și poate provoca o creștere bruscă a glicemiei. Insulina crește la rândul ei, ceea ce duce la fluctuații mari de glucoză. Aceste variații pot cauza oboseală, schimbări de dispoziție și, pe termen lung, pot crește riscul de diabet, boli cardiovasculare și afectarea vaselor de sânge,” spune nutriționista Heather Davis.

Poate crește trigliceridele și scădea colesterolul bun (HDL)

Consumul frecvent de suc este asociat cu trigliceride crescute și nivel scăzut de colesterol bun. „Dacă zahărul nu este folosit prin activitate fizică, ficatul îl transformă în grăsime (trigliceride),” explică nutriționistul Cesar Sauza.

„Este comun diagnosticul de ficat gras la pacienții care au băut suc în mod regulat timp de ani de zile.”

Poate afecta microbiota intestinală

Îndulcitorii artificiali din sucurile dietetice nu sunt întotdeauna o alternativă mai sănătoasă. Unele cercetări arată că aceștia pot afecta microbiomul intestinal și controlul glicemic, fiind asociați cu risc crescut de diabet de tip 2 și sindrom metabolic.

Poate crește riscul de boli cronice

Consumul frecvent de suc este asociat cu creșterea în greutate, obezitate, diabet de tip 2, boli de inimă, afecțiuni renale, boli hepatice non-alcoolice, carii dentare și gută. De asemenea, adulții și adolescenții care beau des suc au adesea și alte obiceiuri nesănătoase: fumat, lipsa somnului sau timp excesiv petrecut în fața ecranelor.

Valori nutriționale (doză de 355 ml cola)

  • Calorii: 156
  • Carbohidrați: 38,5 g
  • Zahăr: 37 g (toți adăugați)
  • Proteine: 0 g
  • Grăsimi totale: 0,9 g (grăsimi saturate: 0 g)
  • Colesterol: 0 g
  • Sodiu: 11 mg
  • Fosfor: 33,5 mg
  • Fibre: 0 g

Este sigur sucul pentru toată lumea?

Nu. Pentru persoanele cu probleme digestive, băuturile carbogazoase pot agrava refluxul, arsurile gastrice sau durerile în piept. Conținutul mare de zahăr sau îndulcitori poate duce la balonare, greață, diaree sau disconfort intestinal. Consumul regulat afectează și glicemia, putând provoca schimbări de dispoziție, senzație de slăbiciune sau foame bruscă. Pe termen lung, crește dorința pentru dulciuri și băuturi zaharoase.

5 alternative la suc

  • Apă minerală cu fructe sau legume infuzate
  • Apă minerală simplă sau aromatizată
  • Kombucha
  • Ceai carbogazos
  • Vin spumant fără alcool

Concluzia specialiștilor

Sucul este răcoritor și gustos, dar consumul frecvent este legat de efecte negative, de la sănătatea orală la cea cardiovasculară. Dacă îți este poftă de suc, dar îți faci griji pentru sănătate, poți alege variante mai sigure, precum apa minerală aromatizată, kombucha sau ceaiul carbogazos, scrie eatingwell.com.

