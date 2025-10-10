Sucurile „zero zahăr” distrug ficatul mai mult decât cele cu zahăr. Ce ne mai rămâne de băut? Doctorul Mihail Pautov: „Mare atenție la aspectul acesta”

Un studiu prezentat la Congresul European de Gastroenterologie arată că atât sucurile îndulcite cu zahăr, cât și cele „zero zahăr” sunt asociate cu un risc crescut de afectare severă a ficatului. Cercetarea, realizată pe aproape 124.000 de participanți, urmăriți pe parcursul a peste zece ani, a concluzionat că o singură băutură carbogazoasă dietetică pe zi crește cu 60% riscul de steatoză hepatică metabolică (MASLD), iar băuturile cu zahăr cresc riscul cu 50%.

Doctorul Mihail Pautov a relatat pentru Ziare.com că nu doar ficatul poate fi mai afectat de sucurile fără zahăr, dar și riscul de diabet poate fi mai mare decât în cazul celor cu zahăr. Cu toate acestea, medicul pune accent pe importanța eliminării complete a sucurilor, fără să ne facem iluzii cu privire la faptul că, brusc, sucurile cu zahăr devin sănătoase.

„În afară de studiul citat, mai există și unele recente, care arată că sucurile zero zahăr pot duce mai repede la diabet decât consumul de sucuri cu zahăr. Asta, în niciun caz, nu înseamnă că cele cu zahăr sunt sănătoase, trebuie să avem mare atenție la aspectul acesta. Ceea ce trebuie să înțelegem, în schimb, e că sucurile care au la bază îndulcitori, nu zahăr de masă, nu sunt atât de inofensive pe cât erau considerate. Se pare că persoanele care consumă zilnic sucuri fără zahăr trec printr-o stare de păcălire a hormonilor. Supoziția științifică, deci încă nedovedită complet, arată că aceștia simt dulce, iar creierul lor se așteaptă să primească calorii din zahăr, care nu mai vin. Teoria a fost construită în baza analizelor RMN.

Astfel, se produce un dezechilibru între ceea ce gustă creierul cu limba și ceea ce primește în organism. Se pare că, în acel moment, creierul devine mai nervos, mai dornic de zahăr. Creierul simte că urmează să primească o recompensă care nu mai vine, prin urmare va cere și mai mult decât înainte. Deci, contrar așteptărilor, tu când bei ceva dulce, iar dulcele acela vine sub forma unei băuturi fără zahăr, în loc să îți potolești pofta, rezultatul e că ți se face și mai multă poftă. Consumul de băuturi fără zahăr e doar o păcăleală pentru creier, deci trebuie să faci asta foarte rar.

Pe de altă parte, se pare că acești îndulcitori folosiți în locul zahărului, precum aspartamul, influențează negativ flora microbiană, hrănesc niște bacterii rele pentru organism și inhibă niște bacterii bune. Asta duce la o perturbare a florei microbiene, ceea ce duce ulterior la steatoză hepatică și un risc mult mai mare de diabet.

Rămâne, în continuare, extrem de important să nu bem zahăr. Dacă vrem un desert e mai bine să mâncăm unul decât să îl bem. Totuși, dacă ne e extrem de poftă și vrem să bem ceva răcoritor, alegerile cele mai potrivite ar fi apa infuzată cu fructe, ceaiurile, limonada cu un pic de miere, ceva care să nu fie realmente zahăr lichid. Iar dacă vrem totuși să optăm pentru un suc fără zahăr, să o facem cât se poate de rar, înțelegând că și el aduce un impact negativ asupra sănătății noastre”, a transmis medicul Mihail Pautov.

Ce ar însemna un consum moderat de suc fără zahăr?

Nutriționista Vera Daghie a declarat pentru Ziare.com că sucul fără zahăr poate fi consumat doar în combinație cu o dietă echilibrată și efort fizic.

„Un consum moderat de suc fără zahăr depinde de stilul de viață pe care îl are fiecare. Dacă bei un pahar de suc pe zi, fie el chiar zero zahăr, iar în plus mănânci sănătos și faci sport, ficatul nu poate fi afectat atât de grav. Dar, în general, cine bea sucuri zero zahăr nu cred că se limitează la un pahar, iar dacă mai mănânci și fast-food, evident că ficatul intră în alertă.

Alternativa cea mai sănătoasă este apa, chiar dacă, mai rar, este și minerală. Altă alternativă ar fi ceaiul, dar trebuie neapărat evitate fresh-urile, acestea aduc un aport caloric dublu față de fructul ca atare”, a transmis aceasta.

Potrivit nutriționistei, ficatul poate fi ajutat să se regenereze prin mai multe metode simple.

„Primul pas pentru îmbunătățirea sănătății ficatului este mersul la un nutriționist. Trebuie făcută mișcare și trebuie păstrat un echilibru alimentar. Ajută și unele suplimente, dar trebuie făcută distincția față de medicamente. Cea mai la îndemână metodă e ca, pe lângă mișcare și o dietă echilibrată, să fie introduse ceaiuri. Aici intră ceaiurile de sunătoare, păpădie sau țintaură”, a mai relatat aceasta.

Ficatul, luat cu asalt indiferent dacă băutura e cu zahăr sau zero zahăr

Autorii studiului prezentat în cadrul Congresul European de Gastroenterologie au folosit date din UK Biobank, arătând că, după o perioadă mediană de urmărire de 10,3 ani, 1.178 dintre participanți au dezvoltat steatoză hepatică non-alcoolică (MASLD), iar 108 au murit din cauze hepatice. Consumul de peste 250 de grame pe zi (echivalentul unei doze standard) de băuturi dietetice a fost asociat cu un risc cu 60% mai mare de MASLD, iar în cazul băuturilor cu zahăr creșterea riscului a fost de 50%. Participanții care au înlocuit băuturile carbogazoase cu apă și-au redus riscul cu 15,2% în cazul băuturilor dietetice și cu 12,8% în cazul celor cu zahăr, în timp ce trecerea de la o variantă la alta nu a adus beneficii măsurabile pentru ficat.

Despre concluzii, Lihe Liu, autorul principal și doctorand în departamentul de Gastroenterologie al Universității Soochow, a subliniat: „Băuturile îndulcite cu zahăr au fost de mult timp analizate, în timp ce variantele lor dietetice sunt, de regulă, percepute ca fiind mai sănătoase. Rezultatele noastre arată însă că băuturile carbogazoase cu conținut redus sau fără zahăr sunt asociate, de fapt, cu un risc crescut de steatoză hepatică metabolică (MASLD), chiar și atunci când sunt consumate în cantități mici, de exemplu, o singură doză pe zi.”

Autorii au discutat și posibile mecanisme biologice: „Conținutul ridicat de zahăr din băuturile îndulcite provoacă creșteri rapide ale glicemiei și insulinei, promovează creșterea în greutate și crește nivelul acidului uric. Toate acestea contribuie la acumularea de grăsime în ficat,” a explicat Lihe Liu. Despre efectele îndulcitorilor, ea a mai spus: „Ele modifică microbiomul intestinal, perturbă senzația de sațietate, mențin pofta de dulce și chiar stimulează secreția de insulină. Apa, pe de altă parte, hidratează corpul fără să afecteze metabolismul, ajută la sațietate și susține funcția metabolică generală.”

Rezultatele studiului au stârnit reacții în rândul unor specialiști internaționali. Dr. Sajid Jalil, profesor asociat de gastroenterologie și hepatologie la Universitatea Stanford, a apreciat robustețea datelor: „Pentru mine, acest studiu are mult mai multă greutate decât studiile anterioare datorită designului său prospectiv, numărului mare de subiecți, testului validat pentru diagnosticarea MASLD și urmăririi îndelungate.”

Totuși, unele voci îndeamnă la prudență în interpretare. „Ar putea fi vorba despre efectul substanțelor chimice din aceste băuturi, dar nu putem exclude și alți factori”, a notat dr. Matthew Kappus de la Universitatea Duke, iar dr. A. Sidney Barritt IV a subliniat limitele numărului de cazuri identificate: „Din peste o sută de mii de participanți monitorizați timp de zece ani, au fost identificate aproximativ o mie de cazuri de MASLD și o sută de decese asociate. Având în vedere că prevalența steatozei hepatice este estimată la 25–30% în populația adultă, aceste cifre par mai mici decât ne-am fi așteptat”.

