Dezastru într-o țară africană: O alunecare de teren a ucis peste 1.000 de persoane. „Satul a fost distrus din temelii” VIDEO

O alunecare de teren a ucis peste 1.000 de persoane FOTO X/Darfur Victims Support

O alunecare de teren a distrus un sat din regiunea Darfur, din vestul Sudanului, ucigând aproximativ 1.000 de persoane într-unul dintre cele mai grave dezastre naturale din istoria recentă a țării africane, a anunțat luni seară un grup rebel care controlează zona.

Tragedia s-a produs duminică în satul Tarasin din Munții Marrah, după zile de ploi abundente la sfârșitul lunii august, a anunțat Armata Mișcării de Eliberare a Sudanului într-un comunicat.

„Informațiile inițiale indică moartea tuturor locuitorilor satului, estimați la peste o mie de persoane. Doar o persoană a supraviețuit”, se arată în comunicat.

Satul a fost „complet distrus din temelii”, a declarat grupul, apelând la ONU și la grupurile internaționale de ajutor pentru a recupera cadavrele.

Imaginile distribuite de agenția de știri din Munții Marrah au arătat o zonă aplatizată între lanțuri muntoase, cu un grup de oameni care căutau zona.

تتقدم منظمة مناصرة ضحايا دارفور بخالص التعازي وعظيم المواساة لأهل قرية ترسين بمحلية جبل مرة ولاية وسط دارفور نتيجة هطول الامطار الغزيرة ٣١ أغسطس ٢٠٢٥م التي أدت انزلاقات ارضية التي بحياة معظم سكان القرية ،حيث افاد شاهد عيان للمنظمة إن عدد سكان القرية يقدر نحو ألف شخص لم ينجو… pic.twitter.com/vq66NBrF9t — Darfur Victims Support (@DVSorg) September 2, 2025

Fugind de războiul violent dintre armata sudaneză și forțele paramilitare Rapid Support Forces (RSF) din statul Darfurul de Nord, locuitorii au căutat adăpost în zona Munților Marrah, unde alimentele și medicamentele sunt insuficiente.

Războiul civil care durează de doi ani a lăsat mai mult de jumătate din populație în fața unei crize alimentare și a alungat milioane de oameni din casele lor, capitala statului Darfurul de Nord, Al-Fashir, fiind sub foc.

