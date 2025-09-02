Dezastru într-o țară africană: O alunecare de teren a ucis peste 1.000 de persoane. „Satul a fost distrus din temelii” VIDEO

Autor: Maria Mora
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 09:57
Dezastru într-o țară africană: O alunecare de teren a ucis peste 1.000 de persoane. „Satul a fost distrus din temelii” VIDEO
O alunecare de teren a ucis peste 1.000 de persoane FOTO X/Darfur Victims Support

O alunecare de teren a distrus un sat din regiunea Darfur, din vestul Sudanului, ucigând aproximativ 1.000 de persoane într-unul dintre cele mai grave dezastre naturale din istoria recentă a țării africane, a anunțat luni seară un grup rebel care controlează zona.

Tragedia s-a produs duminică în satul Tarasin din Munții Marrah, după zile de ploi abundente la sfârșitul lunii august, a anunțat Armata Mișcării de Eliberare a Sudanului într-un comunicat.

„Informațiile inițiale indică moartea tuturor locuitorilor satului, estimați la peste o mie de persoane. Doar o persoană a supraviețuit”, se arată în comunicat.

Satul a fost „complet distrus din temelii”, a declarat grupul, apelând la ONU și la grupurile internaționale de ajutor pentru a recupera cadavrele.

Imaginile distribuite de agenția de știri din Munții Marrah au arătat o zonă aplatizată între lanțuri muntoase, cu un grup de oameni care căutau zona.

Satul „a fost complet distrus”, a adăugat mișcarea.

Fugind de războiul violent dintre armata sudaneză și forțele paramilitare Rapid Support Forces (RSF) din statul Darfurul de Nord, locuitorii au căutat adăpost în zona Munților Marrah, unde alimentele și medicamentele sunt insuficiente.

Războiul civil care durează de doi ani a lăsat mai mult de jumătate din populație în fața unei crize alimentare și a alungat milioane de oameni din casele lor, capitala statului Darfurul de Nord, Al-Fashir, fiind sub foc.

#Sudan, #alunecare teren, #mii de oameni, #ploi abundente , #Sudan
