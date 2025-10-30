Masacru la o maternitate din Sudan. Peste 460 de persoane, ucise de o miliție rebelă. OMS cere un armistițiu

Masacru la o maternitate din Sudan. Peste 460 de persoane, ucise de o miliție rebelă FOTO X/@BritanniaDailyy

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a cerut un „armistiţiu” în Sudan, după ce peste 460 de persoane ar fi fost ucise „cu sânge rece” într-o maternitate din El Fasher, un oraş cucerit de paramilitari la sfârşitul săptămânii trecute, relatează AFP şi The Guardian.

OMS „este consternată şi profund şocată de informaţiile care fac referire la uciderea tragică a peste 460 de pacienţi şi însoţitori la maternitatea saudită din El Fasher, în Sudan, în timpul recentelor atacuri şi răpiri ale lucrătorilor din domeniul sănătăţii”, a declarat directorul general al organizaţiei, Tedros Adhanom Ghebreyesus, într-un comunicat. „Încetaţi focul!”, a cerut el.

Într-o postare pe Facebook miercuri, Reţeaua Medicilor din Sudan, un grup medical care monitorizează războiul civil, a declarat: „Forţele de Sprijin Rapid au ucis ieri cu sânge rece pe toţi cei pe care i-au găsit în spitalul saudit”.

După cucerirea El Fasher, duminică, paramilitarii Forţelor de Sprijin Rapid (RSF) controlează acum întreaga regiune Darfur, o vastă regiune din vestul Sudanului care acoperă o treime din ţară. Comandaţi de generalul Mohamed Dagalo, rebelii din RSF au instalat în Darfur o administraţie paralelă, împreună cu aliaţii lor.

Armata sudaneză, comandată de generalul Abdel Fattah al-Burhane, controlează nordul, estul şi centrul ţării devastate de mai bine de doi ani de război.

Luptele dintre forţele armate sudaneze şi RSF au izbucnit în aprilie 2023, când o luptă pentru putere în cadrul regimului militar a degenerat într-un conflict deschis în capitala Khartoum şi s-a răspândit rapid în toată ţara.

Experţii se tem atât de o nouă divizare a Sudanului, cât şi de o revenire a masacrelor care, în anii 2000, au însângerat Darfurul în confruntările dintre putere şi miliţii.

„Toate atacurile împotriva structurilor de sănătate trebuie să înceteze imediat şi fără condiţii. Toţi pacienţii, personalul medical şi instituţiile de sănătate trebuie să fie protejaţi în conformitate cu dreptul internaţional umanitar”, a cerut şeful OMS.

Fără a lua în calcul atacul asupra maternităţii, OMS a înregistrat, de la începutul conflictului, în aprilie 2023, 185 de atacuri împotriva structurilor medicale, care au provocat 1.204 morţi şi 416 răniţi. Patruzeci şi nouă dintre aceste atacuri au avut loc numai în acest an, provocând 966 de decese.

ATROCITĂŢI ÎN SUDAN

Armata sudaneză controlează cea mai mare parte a nordului şi estului ţării, după ce a recucerit Khartoumul în martie 2025, în timp ce RSF deţine teritoriul din vest şi sud-vest. După ce armata a abandonat El Fasher, RSF controlează acum toate cele cinci capitale regionale din Darfur, în timp ce luptele continuă în regiunea sudică Kordofan.

El Fasher, cândva un oraş cu peste 1 milion de locuitori, este asediat de RSF din mai 2024. În august acelaşi an, în tabăra Zamzam pentru persoane strămutate, situată la sud de oraş, a fost declarată foametea. În aprilie, RSF a ucis până la 2.000 de persoane când a capturat tabăra, care la momentul respectiv găzduia 500.000 de persoane.

Experţii au avertizat, de asemenea, că preluarea controlului asupra El Fasher de către RSF ar fi, cel mai probabil, o repetare a capturării Geneinei, capitala Darfurului de Vest, în 2023. Grupul a ucis atunci până la 15.000 de civili, în majoritate din grupuri non-arabe.

RSF a luat naştere din miliţiile arabe Janjaweed, care au fost acuzate de comiterea unui genocid asupra grupurilor etnice africane, la ordinul fostului preşedinte Omar al-Bashir, în Darfur, în 2003.

În ianuarie, guvernul SUA a declarat oficial că RSF a comis genocid. Mulţi sudanezi încă se referă la RSF ca la Janjaweed.

Marţi, Forţele Comune, o coaliţie de grupuri armate aliate cu armata sudaneză, au declarat că RSF a executat peste 2.000 de civili neînarmaţi de la cucerirea El Fasher.

Liderul RSF, generalul Mohamed Hamdan Dagalo, cunoscut şi sub numele de Hemedti, a recunoscut că au existat „abuzuri” din partea forţelor sale, în primele sale comentarii de la căderea El Fasher, postate miercuri pe Telegram. Dagalo a declarat că a fost deschisă o anchetă, fără a oferi detalii suplimentare.

Civilii care au reuşit să fugă din El Fasher au relatat că au fost jefuiţi de bunuri şi că au fost extorcaţi de luptătorii RSF, multe femei afirmând că au fost agresate sexual. Este probabil ca mulţi să fi murit în deşert, încercând să ajungă în taberele de refugiaţi. Numărul real al victimelor s-ar putea să nu fie niciodată cunoscut.

The Associated Press a vorbit cu martori care au spus că luptătorii RSF au mers din casă în casă, bătând şi împuşcând oameni, inclusiv femei şi copii. Mulţi civili au murit din cauza rănilor provocate de împuşcături pe străzi, unii în timp ce încercau să fugă pentru a se pune la adăpost, au spus ei.

