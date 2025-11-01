Imagini din satelit arată „râuri de sânge” în Sudan. Un masacru are loc pe străzile orașului El Fasher

Orașul El Fasher s-a transformat într-un câmp al morții/ FOTO:X @blondfighter20

Orașul El-Fasher, din regiunea Darfurul de Nord, a căzut în mâinile milițiilor paramilitare sudaneze după o asediere care a durat mai bine de 500 de zile. Ceea ce a urmat este descris de martori și de imaginile din satelit ca un masacru de proporții.

Fotografiile analizate de Universitatea Yale și publicate de agenția Anadolu arată străzi întregi scăldate în sânge, trupuri abandonate și clădiri mistuite de foc. „Orașul s-a transformat într-un câmp al morții”, se arată în raport.

Război fără sfârșit

Conflictul din Sudan, care a făcut deja zeci de mii de victime, a intrat într-o nouă etapă de brutalitate. Forțele de Reacție Rapidă (RSF) – o structură paramilitară desprinsă din fostele miliții janjaweed – au cucerit El-Fasherul, unul dintre ultimele bastioane ale armatei sudaneze (SAF).

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății și reprezentanților guvernului sudanez, paramilitarii au ucis sute de oameni în ultimul spital funcțional al orașului, cunoscut sub numele de Spitalul Saudit. Printre victime s-au aflat femei gravide, copii și bătrâni. În urma atacurilor, legătura cu medicii rămași în oraș s-a pierdut complet.

În timpul asediului, puținii medici care au rămas tratau răni, infecții și cazuri de malnutriție în condiții imposibile, cu provizii epuizate și fără sprijin logistic.

Guvernatorul statului Darfur, Minni Minawi – fost lider al unei mișcări de gherilă, aliat în prezent cu armata – a declarat că doar în atacul asupra spitalului au fost uciși 460 de oameni.

🇸🇩 SOUDAN: PENDANT QUE VOUS SCROLLIEZ, 2 000 CIVILS ONT ÉTÉ EXÉCUTÉS À EL FASHER Dimanche 26 octobre, les Forces de soutien rapide (FSR) prennent El Fasher après 18 mois de siège. En quatre jours, au moins 2 000 civils non armés ont été exécutés – et les bourreaux ont filmé… pic.twitter.com/u5RM97SYPt — Connais-tu l'Afrique? 🇸🇩🇨🇩 (@ConnaisAfrique) October 30, 2025

Fuga din infern

Agenția Reuters, citând datele Organizației Internaționale pentru Migrație, anunță că peste 36.000 de persoane au fugit din El-Fasher în ultimele zile. Aproximativ 200.000 au rămas însă prinse în oraș, după 18 luni de asediu.

Mulți dintre cei care au reușit să scape se adăpostesc la 50–60 de kilometri depărtare, fără apă, hrană sau adăpost. „Situația umanitară este catastrofală”, avertizează ONU.

Organizația Mondială a Sănătății a confirmat și răpirea a patru medici, o asistentă și un farmacist din spitalul atacat. Nu se cunoaște soarta lor.

Un conflict care sfâșie o țară

Războiul dintre armata sudaneză (SAF), condusă de generalul Abdel Fattah al-Burhan, și Forțele de Reacție Rapidă (RSF), aflate sub comanda generalului Mohamed Hamdan Dagalo, a izbucnit în aprilie 2023, după ce cei doi foști aliați ai loviturii de stat din 2021 au intrat în conflict privind tranziția către un guvern civil.

De atunci, luptele s-au extins din capitala Khartoum până în regiunile vestice, transformând Sudanul într-una dintre cele mai grave crize umanitare de pe glob. Potrivit estimărilor ONU, peste 30 de milioane de oameni – aproape două treimi din populația țării – au nevoie de ajutor umanitar și protecție.

Până la sfârșitul anului 2025, numărul persoanelor strămutate intern a depășit 10,8 milioane, iar 3,5 milioane au fugit în statele vecine, în special în Ciad și Sudanul de Sud.

„Râurile de sânge” din El-Fasher – un nou punct de cotitură

ONU a calificat masacrul de la El-Fasher drept „un moment de răscruce”, care ar putea schimba echilibrul de putere în regiune. Într-un comunicat al Biroului pentru Drepturile Omului, se arată că „masacrarea civililor, atacurile asupra spitalelor și folosirea foametei ca armă de război pot constitui crime împotriva umanității”.

Organizațiile internaționale nu mai au acces în oraș, iar ajutoarele nu pot fi distribuite din cauza luptelor. Imaginile surprinse din satelit rămân, deocamdată, singura dovadă a tragediei.

Conform estimărilor independente, peste 150.000 de persoane au fost ucise în întreaga țară de la izbucnirea conflictului, iar aproximativ 12 milioane și-au părăsit locuințele.

Sudanul, odinioară una dintre cele mai mari țări din Africa, a devenit scena unui război civil cu multiple fronturi și a unei prăbușiri umanitare care, spun analiștii, „va lăsa urme adânci pentru o întreagă generație”.

