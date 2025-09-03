Ce aparat trebuie să alegi pentru sudura în puncte pe structură ușoară?

Sudura în puncte este o metodă esențială pentru îmbinarea rapidă și eficientă a foilor metalice subțiri: caroserii auto, panouri, dulapuri metalice etc. Aparatul de sudură potrivit pentru o astfel de sarcină asigură un control precis al parametrilor, portabilitate și capacitatea de a lucra cu grosimi specifice de material.

Sudura în puncte: principiul de funcționare și parametrii critici

Sudura în puncte se bazează pe rezistența electrică a materialelor. Două piese metalice sunt presate între doi electrozi din cupru, iar un curent electric de intensitate mare este trecut prin acestea. Rezistența materialului la acest curent generează căldură localizată, topind metalul în zona de contact și formând un punct de sudură solid. După oprirea curentului, presiunea este menținută până la solidificare, asigurând o îmbinare permanentă.

Parametrii critici ai procesului sunt:

intensitatea curentului (A): influențează cantitatea de căldură generată; un curent prea mic nu va topi materialul, iar unul prea mare poate duce la perforații sau stropi;

influențează cantitatea de căldură generată; un curent prea mic nu va topi materialul, iar unul prea mare poate duce la perforații sau stropi; timpul de sudură (secunde/milisecunde): durata aplicării curentului; dacă este prea scurt, sudura nu se realizează; dacă este prea lung, materialul se poate supraîncălzi;

durata aplicării curentului; dacă este prea scurt, sudura nu se realizează; dacă este prea lung, materialul se poate supraîncălzi; forța de strângere a electrozilor (daN sau N): presiunea aplicată de electrozi asupra pieselor; o presiune optimă asigură un contact bun și o îmbinare solidă, minimizând rezistența de contact.

Tipuri de aparate pentru sudura în puncte pe structură ușoară

Ads

Pentru sudura pe structură ușoară (tablă subțire, profile cu pereți subțiri, până la câțiva milimetri grosime), cele mai relevante aparate de sudură sunt:

Aparatele portabile de sudură în puncte

sunt compacte, ușor de manevrat și ideale pentru lucrări pe teren, în ateliere mici sau pentru reparații auto;

majoritatea funcționează la 230V monofazat, dar există și modele mai puternice la 400V trifazat;

curentul de sudură variază, dar pentru structuri ușoare sunt suficiente aparate care pot genera curenți de 2.000 A până la 4.000-5.000 A; acestea sunt capabile să sudeze table de 0.8 + 0.8 mm până la 2.0 + 2.0 mm;

modelele profesionale moderne sunt controlate de un microprocesor, oferind un control precis al timpului de sudură, al curentului și, uneori, al forței de strângere; pot avea funcții precum:

unele aparate detectează grosimea materialului și ajustează automat setările;

curentul poate fi aplicat în impulsuri scurte pentru a reduce deformarea și a îmbunătăți calitatea sudurii pe materiale sensibile;

multe aparate portabile, în special cele pentru tinichigerie auto, includ și funcții de îndreptare a tablei (prin sudarea unor știfturi sau inele și tragerea lor).

de obicei, sistemul de răcire este pe bază de aer forțat; pentru utilizare intensivă, unele modele de top pot dispune de sisteme de răcire cu apă pentru electrozi;

greutate și ergonomie: greutatea optimă și un mâner ergonomic pot reduce oboseala, mai ales la utilizare prelungită.

Ads

Aparate staționare de sudură în puncte

sunt aparate mai robuste, de obicei cu acționare pneumatică (pentru forța de strângere) și control digital; sunt destinate producției de serie sau lucrărilor de atelier cu volum mare;

sunt mult mai puternice decât cele portabile; pot suda grosimi variate de material, însă sunt mai puțin preferate pentru structuri ușoare, pentru că nu asigură aceleași niveluri de mobilitate și flexibilitate;

de obicei, vin echipate cu sisteme de răcire cu apă pentru electrozi, permițând cicluri de lucru lungi.

Comandă online aparate de sudură în puncte pentru îmbinarea plăcilor metalice de la MASIF!

Criterii cheie pentru alegerea aparatului potrivit

Pentru sudura în puncte pe structuri ușoare, ia în considerare următoarele aspecte tehnice:

Grosimea maximă de sudură

Asigură-te că aparatul poate suda grosimea maximă a foilor metalice cu care vei lucra (ex: 2.0 + 2.0 mm înseamnă două foi de 2 mm grosime).

Ads

Curentul maxim de sudură

Este un parametru legat direct de capacitatea de sudare a grosimii materialului. Un curent mai mare permite sudarea de materiale mai groase.

Ciclul de funcționare

Indică intervalul de timp în care poate funcționa aparatul la un anumit curent, înainte de a necesita o pauză de răcire. Pentru lucru intens, vezi pe MASIF un model cu un ciclu de funcționare ridicat la curentul necesar (ex: 60% la 2500 A).

Sistemul de control

Comandă online aparate ce permit controlul digital al parametrilor. Funcțiile de reglare automată a parametrilor reprezintă un avantaj major.

Accesoriile și tipul de electrozi

Verifică disponibilitatea electrozilor de diferite forme și dimensiuni, precum și a brațelor de sudură interschimbabile, pentru a te adapta la diverse configurații de piese. Electrozii din cupru-crom-zirconiu (CuCrZr) oferă o durată de viață mai lungă și o conductivitate superioară.

Dacă lucrezi cu tablă subțire sau profile metalice cu pereți reduși, un aparat portabil de sudură în puncte, cu funcții de control digital și curent de sudură suficient pentru grosimi de până la 2.0 + 2.0 mm, este alegerea optimă. Acesta oferă un echilibru excelent între precizie, mobilitate și performanță, fiind esențial pentru ateliere mici, lucrări de tinichigerie sau reparații pe teren.

În schimb, pentru aplicații de volum mare sau producție repetitivă, un aparat staționar cu acționare pneumatică și răcire cu apă devine opțiunea ideală, chiar dacă este mai puțin flexibil.

Indiferent de alegere, urmărește atent parametrii tehnici, ciclul de funcționare și compatibilitatea cu accesorii specifice. Investește într-un echipament de calitate, disponibil pe MASIF, care să răspundă cerințelor proiectelor tale și să ofere fiabilitate pe termen lung.

Ads