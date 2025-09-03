Ce aparat trebuie să alegi pentru sudura în puncte pe structură ușoară?

Sudura în puncte este o metodă esențială pentru îmbinarea rapidă și eficientă a foilor metalice subțiri: caroserii auto, panouri, dulapuri metalice etc. Aparatul de sudură potrivit pentru o astfel de sarcină asigură un control precis al parametrilor, portabilitate și capacitatea de a lucra cu grosimi specifice de material.
Sudura în puncte: principiul de funcționare și parametrii critici
Sudura în puncte se bazează pe rezistența electrică a materialelor. Două piese metalice sunt presate între doi electrozi din cupru, iar un curent electric de intensitate mare este trecut prin acestea. Rezistența materialului la acest curent generează căldură localizată, topind metalul în zona de contact și formând un punct de sudură solid. După oprirea curentului, presiunea este menținută până la solidificare, asigurând o îmbinare permanentă.
Parametrii critici ai procesului sunt:
Tipuri de aparate pentru sudura în puncte pe structură ușoară
Pentru sudura pe structură ușoară (tablă subțire, profile cu pereți subțiri, până la câțiva milimetri grosime), cele mai relevante aparate de sudură sunt:
Aparatele portabile de sudură în puncte
Aparate staționare de sudură în puncte
Comandă online aparate de sudură în puncte pentru îmbinarea plăcilor metalice de la MASIF!
Criterii cheie pentru alegerea aparatului potrivit
Pentru sudura în puncte pe structuri ușoare, ia în considerare următoarele aspecte tehnice:
Grosimea maximă de sudură
Asigură-te că aparatul poate suda grosimea maximă a foilor metalice cu care vei lucra (ex: 2.0 + 2.0 mm înseamnă două foi de 2 mm grosime).
Curentul maxim de sudură
Este un parametru legat direct de capacitatea de sudare a grosimii materialului. Un curent mai mare permite sudarea de materiale mai groase.
Ciclul de funcționare
Indică intervalul de timp în care poate funcționa aparatul la un anumit curent, înainte de a necesita o pauză de răcire. Pentru lucru intens, vezi pe MASIF un model cu un ciclu de funcționare ridicat la curentul necesar (ex: 60% la 2500 A).
Sistemul de control
Comandă online aparate ce permit controlul digital al parametrilor. Funcțiile de reglare automată a parametrilor reprezintă un avantaj major.
Accesoriile și tipul de electrozi
Verifică disponibilitatea electrozilor de diferite forme și dimensiuni, precum și a brațelor de sudură interschimbabile, pentru a te adapta la diverse configurații de piese. Electrozii din cupru-crom-zirconiu (CuCrZr) oferă o durată de viață mai lungă și o conductivitate superioară.
Dacă lucrezi cu tablă subțire sau profile metalice cu pereți reduși, un aparat portabil de sudură în puncte, cu funcții de control digital și curent de sudură suficient pentru grosimi de până la 2.0 + 2.0 mm, este alegerea optimă. Acesta oferă un echilibru excelent între precizie, mobilitate și performanță, fiind esențial pentru ateliere mici, lucrări de tinichigerie sau reparații pe teren.
În schimb, pentru aplicații de volum mare sau producție repetitivă, un aparat staționar cu acționare pneumatică și răcire cu apă devine opțiunea ideală, chiar dacă este mai puțin flexibil.
Indiferent de alegere, urmărește atent parametrii tehnici, ciclul de funcționare și compatibilitatea cu accesorii specifice. Investește într-un echipament de calitate, disponibil pe MASIF, care să răspundă cerințelor proiectelor tale și să ofere fiabilitate pe termen lung.