O persoană a murit, iar alte nouă au fost rănite duminică, în urma deraierii unui montagnes russes, într-un parc de atracţii, la Stockholm, în Suedia, anunţă parcul şi poliţia, relatează AFP.

”O persoană, din nefericire, a murit”, anunţă o purtătoare de cuvânt a Parcului Gröna Lund - care a fost evacuat -, Cecilia Björling.

Nouă persoane au fost rănite şi spitalizate - inclusiv copii -, a anunţat într-o conferinţă de presă CEO-ul Gröna Lund, Jan Eriksson.

”Este o zi tristă”, a declarat el şi a subliniat că parcul - deschis în urnă cu 140 de ani - se închide cel puţin timp de şapte zile.

Another video from jetline accident at Gröna Lund.#grönalund #jetline #svpol pic.twitter.com/E9ZKgkqiqg