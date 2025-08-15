Atac armat în apropierea unei moschei din Suedia. Cel puțin doi oameni au fost răniți. Autorul atacului este liber

Autor: Adrian Zia
Vineri, 15 August 2025, ora 17:28
Atac armat în apropierea unei moschei din Suedia. Cel puțin doi oameni au fost răniți. Autorul atacului este liber
Două persoane au fost rănite vineri, 15 august, într-un atac armat care a avut loc în apropierea moscheii din orașul Örebro, a informat poliția suedeză, relatează AFP.

„Poliția a deschis o anchetă preliminară pentru tentativă de omor. Două persoane au fost rănite în urma acestui atac armat”, a declarat poliția într-un comunicat, fără a oferi alte detalii despre circumstanțele împușcăturilor sau despre o eventuală arestare a autorului.

Poliția suspectează că incidentul este legat de mediul bandelor. Conform relatărilor martorilor pentru SVT Nyheter, cineva a tras cu arma în timpul rugăciunilor de vineri, 15 august, de la moscheea din Boglundsängen. Se spune că la fața locului s-au auzit mai multe împușcături.

Mai multe unități de salvare și poliție au fost trimise la fața locului, inclusiv șapte ambulanțe, potrivit jurnaliștilor de la SVT.

Autorul este în libertate în Örebro. Nimeni nu a fost încă arestat.

Potrivit purtătorului de cuvânt al poliției, citat de ziarul suedez Aftonbladet, suspectul este căutat de forțele de ordine.

„Nu știm dacă este vorba de o singură persoană sau de mai multe. Dar în prezent desfășurăm căutări cu mai multe patrule”, a declarat Anders Dahlman.

  
