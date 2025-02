Cinci persoane au fost împuşcate marţi, 4 februarie, în Suedia, într-o şcoală, la Örebro, un oraş situat la aproximativ 200 de kilometri vest de Stockholm, anunţă poliţia, care a cerut populaţiei să rămână la distanţă de această zonă, relatează AFP.

”Un atac armat a avut loc la şcoală. Patru persoane au fost atinse de gloanțe. Starea lor nu este clară. Operaţiunea este în desfăşurare”, a anunţat poliţia pe site.

Ulterior, poliţia a anunţat o a cincea persoană împuşcată.

Presa locală scrie că la faţa locului intervenea un dispozitiv de poliţie foarte important.

Poliţia anunţă că atacul este considerat în prezent ”o tentativă de omor, un incendiu criminal şi un delict agravant cu armă”.

Serviciile de salvare au fost trimise la faţa locului.

”Pericolul nu este îndepărtat. Publicul trebuie să continue să stea la distanţă” de Västhaga, cartierul în care a avut loc atacul, cere poliţia.

